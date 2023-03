Én måned siden jordskjelvene i Tyrkia og Syria

– Mine kolleger i Syria beskriver en humanitær krise som blir verre, sier Carsten Hansen i Flyktninghjelpen i en uttalelse.

Stadig flere mennesker nordvest i Syria må bo i flyktningsentre i etterkant av skjelvene, som la mange boligbygg i grus.

Nødhjelpen som så langt har nådd ofrene for katastrofen, har ikke vært tilstrekkelig, ifølge Flyktninghjelpen. Dette øker risikoen for at forholdene kan forverre seg ytterligere.

Over 50.000 døde

Det første og kraftigste jordskjelvet rammet Tyrkia og Syria natt til 6. januar. Et nytt svært kraftig skjelv kom senere samme dag.

Katastrofen rammet sørlige deler av Tyrkia og opprørskontrollerte områder nordvest i Syria.

I Tyrkia har antallet døde gradvis steget til nesten 46.000, mens rundt 6.000 mennesker er bekreftet omkommet i Syria.

Etter de første massive jordskjelvene var det flere tusen etterskjelv de påfølgende ukene. Situasjonen har ført til utrygghet og psykiske plager både blant barn og voksne.

Krigsherjet land

– Behovene vil være store i lang tid fremover. I Syria kom denne katastrofen på toppen av tolv år med borgerkrig, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en uttalelse.

I Syria skal det ha gått flere dager før den første internasjonale hjelpen nådde fram. Da var håpet om å finne overlevende i ruinene sterkt svekket.

Ifølge Huitfeldt er situasjonen annerledes nå, og det er mulig å få inn bistand både i regjerings- og opposisjonskontrollerte deler av Syria.

Norge har blant annet bidratt med mer enn 250 millioner kroner til FN, Røde Kors og norske hjelpeorganisasjoner.

– Dypt tragisk

I Nato-landet Tyrkia har det norske forsvaret bidratt med et Hercules transportfly til evakuering av skadde personer og transport av nødhjelp.

– Situasjonen er dypt tragisk, og behovene er store. For Norge er det naturlig å strekke ut en hånd til et alliert land, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

1,25 millioner mennesker ble hjemløse sørøst i Tyrkia som følge av skjelvene, ifølge tyrkiske myndigheter. 185.000 bygninger har rast sammen eller fått store skader.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har beskrevet jordskjelvene i Tyrkia og Syria som den verste naturkatastrofen i den europeiske regionen på hundre år.