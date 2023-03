Irans leder: Forgiftning av jenter er utilgivelig

– Gjerningsmennene bak denne forbrytelsen bør straffes hardt, sa Khamenei mandag, ifølge statlige iranske medier.

I helgen erkjente iranske myndigheter at over 50 skoler i landet er blitt utsatt for mulige giftangrep siden november. Nesten alle hendelsene har rammet jenteskoler.

Ofrene har blant annet fortalt om hodepine, hjertebank og slapphet.

Hvem som står bak angrepene, er ikke bekreftet. Det spekuleres på om gjerningsmennene tilhører ekstreme islamistiske grupper som er motstandere av skolegang for jenter.