Russland: Sjojgu har besøkt Mariupol

Det er Sjojgus eget departement som opplyser at han har vært i den ukrainske byen som russiske styrker beleiret i flere måneder og til slutt erobret i mai i fjor.

Ukrainske myndigheter har tidligere anslått at minst 25.000 mennesker ble drept i kampene om Mariupol. Mellom 5.000 og 7.000 av dem antas å ha dødd i ruinene av hus som ble bombet.

90 prosent av boligbyggene i byen ble ødelagt eller skadd, ifølge FN.

Tidligere i år meldte flere medier at Russland er i gang med gjenoppbygging i havnebyen sørøst i Ukraina.

Det russiske forsvarsdepartementet melder at Sergej Sjojgu besøkte et nybygd helsesenter og et nytt boligområde med et titall bygninger med fem etasjer.

Nøyaktig når han var i Mariupol, blir ikke opplyst. I helgen kunngjorde russiske myndigheter at Sjojgu hadde besøkt fronten i fylket Donetsk, hvor Mariupol ligger.