Rekordhøye matpriser i Sverige forrige måned

Nettstedet Matpriskollen begynte å måle prisøkning på dagligvarer i 2015.

Prisøkningen på dagligvarer var på 2,1 prosent, som også er en rekord, ifølge nettstedets grunnlegger Ulf Mazur.

– For hele 2021 var prisøkningen på dagligvarer 1,1 prosent. Nå er den dobbelt så høy bare i februar, sier han.

Hittil i år har dagligvareprisene økt med 3,4 prosent. Prisutviklingen det siste året er på 15,2 prosent for dagligvarer og 17,8 prosent for kun mat.

– Det går ikke opp for mange. Det begynner å bli et problem som politikerne er nødt til å gjøre noe med, blant annet for aleneforsørgere, sier Mazur.