– Kinas hær kan finne unnskyldninger for å gå inn i områder nær Taiwans territoriale luftrom og farvann etter hvert som Taiwan trapper opp militære utvekslinger med USA, sier Chiu.

I forrige uke godkjente USAs forsvarsdepartement et mulig salg av raketter og utstyr til F-16-fly til Taiwan, noe som vakte sterke reaksjoner i Kina.

Kina anser den demokratisk styrte øya Taiwan som en del av Kina. De siste tre årene har Kina økt sin militære aktivitet nær øya, samtidig som USA har trappet opp samarbeidet med Taiwan. I tillegg har en rekke høytstående amerikanske politikere besøkt øya, noe Kina også har reagert sterkt på.

Det er foreløpig ikke tegn til at Kina har entret sonen rundt Taiwan, som strekker seg 24 nautiske mil fra øya. Taiwan har imidlertid skutt ned en sivil drone som nærmet seg det taiwanske luftrommet i fjor.

Taiwan er ikke anerkjent som et eget land av USA ettersom Kina insisterer på at det kun finnes ett Kina, og en anerkjennelse av Taiwan ville betydd et diplomatisk brudd med Kina.

Taiwan har heller ikke erklært seg som et uavhengig land, men har et eget demokratisk styre som Beijing ikke har innflytelse over. Kina har truet med å invadere Taiwan hvis øya erklærer seg uavhengig.