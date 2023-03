Hongkong-forlegger har sonet lang straff for Xi-biografi

Da Yao Wentian ble pågrepet på grensen mellom Kina og Hongkong for snart ti år siden, ventet både politiet og tollvesenet på ham. Ifølge menneskerettsaktivister hadde han med seg flere spann med maling og var på vei til en gammel venn som skulle pusse opp leiligheten sin.

Yao ble senere stilt for retten, anklaget for smugling og for ikke å ha tolldeklarert varene, et lovbrudd som vanligvis ikke straffes spesielt hardt.

Men Yao ble dømt til ti års fengsel, og etter alt å dømme var det en helt annen grunn til at dommen ble så streng.

I 2006 etablerte han Morning Bell Press, et forlag som ble kjent for å utgi bøker skrevet av kinesiske dissidenter, liberale intellektuelle, forskere som lever i eksil og tidligere myndighetspersoner med andre meninger enn Kinas kommunistiske styre.

Kina festet grepet

Pågripelsen av Yao var starten på det som etter hvert skulle resultere i at Kina tok et langt strengere grep om Hongkong. Han var også den første av en rekke Hongkong-baserte forleggere som ble satt bak lås og slå.

Noen år senere, i 2019, begynte de store demonstrasjonene mot Kinas økende innflytelse i den tidligere britiske kolonien – som var blitt lovet å få beholde sitt liberale styresett etter at territoriet ble gitt tilbake til Kina i 1997.

Etter hvert ble protestene slått ned og opposisjonelle pågrepet og dømt i tråd med en ny nasjonal sikkerhetslov, som gjorde det straffbart å drive med virksomhet som var kritisk innstilt til kommunistregimet.

Med pågripelsen av Hongkong-forleggerne, mange av dem med tilknytning til forlaget Causeway Bay Books, ble det brått slutt på publiseringen av de ofte ryktebaserte historiene om kinesiske politikere. Bøkene ble svært populære, ikke minst blant kinesere fra fastlandet, der denne type bøker var forbudt.

Kritiske forlag er borte

I dag har Kommunistpartiet nærmest full kontroll over forlagsvirksomheten i Hongkong. Det samme gjelder pressen. Den siste prodemokratiske avisen, Apple Daily, ble nedlagt etter at politiet aksjonerte mot redaksjonslokalene og pågrep den 75 år gamle grunnleggeren Jimmy Lai. Han er nå siktet for undergravende virksomhet og risikerer livstidsdom.

Blant andre forleggere som fortsatt sitter fengslet, er Gui Minhai (58), en kinesiskfødt svensk statsborger.

Han ble bortført fra en ferieleilighet i Pattaya i Thailand i 2015, angivelig av kinesiske agenter. Tre måneder senere dukket han opp på kinesisk fjernsyn, der han tilsto at han hadde vært involvert i en trafikkulykke i 2003 der ei 13 år gammel jente omkom. Tilståelsen ble møtt med vantro.

Gui ble løslatt, men pågrepet igjen i 2020, mens han var på vei med tog til Beijing sammen med to svenske diplomater. Han ble senere dømt til ti års fengsel for å ha gitt bort «etterretningsopplysninger i utlandet».

Overført til fengselssykehus

Ifølge menneskerettsgruppen Dui Hua , som er basert i San Francisco, har Yao Wentian vært innesperret i Dongguan-fengselet sør i Kina i nesten ti år. Han skal flere ganger ha søkt om å bli løslatt av medisinske årsaker, men har fått avslag.

Etter hvert skal han imidlertid ha blitt overført til fengselets sykehusavdeling, der han fikk besøk av sin kone en gang i måneden, opplyser Dui Hua i en pressemelding 3. mars. Der står det også at Yao ble løslatt 26. februar og gjenforent med sin familie i Hongkong neste dag. Han hadde da kun åtte måneder igjen å sone av den ti år lange dommen.

Boken som tilsynelatende førte til pågripelsen, het «Godfather of China: Xi Jinping» og var skrevet av dissidenten Yu Lie, som flyktet til USA i 2010. En annen bok som er blitt publisert av Yaos forlag, er «Hu Jintao. Harmony King». Hu var Kinas president før Xi Jinping.

Sønnen var studentleder

Dui Huas leder John Kamm har hatt et spesielt engasjement for Yaos sak ettersom han i 1990 bidro til å få sønnen hans, Yao Yongzhan, løslatt.

Han var året før blitt pågrepet i forbindelse med studentopprøret på Tiananmen-plassen i Beijing, mens han var studentleder i Shanghai. I dag er han amerikansk statsborger.

Nyhetsbyrået AP har ringt til Dongguan-fengselet, men uten å få informasjon om verken tidligere eller nåværende fanger. Det har heller ikke vært mulig å få fengselet til å bekrefte at Yao har vært en av fangene.

AP har ikke fått tak i Yao selv, og hans tidligere forsvarer, Mo Shaoping, sier at han ikke har hatt noen kontakt med Yao og familien siden rettssaken.