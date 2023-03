Mange hadde med seg med røde flagg og portretter av diktatoren før de stilte seg i kø for å legge blomster ved graven hans, som ligger ved Kreml-muren i den russiske hovedstaden.

Blant de frammøtte, de fleste av dem eldre, fikk nyhetsbyrået AFP høre utsagn som «folk ville vært lykkelige om vi fikk en leder som ham igjen» og at «uten ham vil ikke vi overleve».

Stalin ble født i Georgia i 1878. Fra han ble leder i Sovjetunionen på 1920-tallet fram til sin død i 1953, gjorde han landet til en totalitær stat.

Han samlet en sterk personlighetskult rundt seg selv og sto bak utrenskninger i partiet og samfunnet. Millioner av mennesker ble enten henrettet eller sendt til det store nettverket av gulager – fangeleirer.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Stalin er gravlagt ved Kremls mur. Foto: Aleksander Zemlianitsjenko / AP / NTB

Krigsminner

Samtidig hylles han av mange i Russland for ene og alene å ha beseiret Hitler – noe de færreste historikere sier seg enig i – og for å gjenopprette Russlands prestisje. Paralleller til Stalins bragder har blitt en sentral del av Kremls budskap i forbindelse med krigføringen i Ukraina. Der framstilles krigen som en eksistensiell kamp mot Vesten.

Mange opposisjonspolitikere og krigsmotstandere kalles «utenlandske agenter» av myndighetene. Begrepet minner sterkt om hvordan opposisjonelle ble sett på under sovjettiden.

Det er stort sett foreninger med tilknytning til kommunistpartiet som har satt opp statuer av og monumenter til Stalin i russiske byer.

Tidligere i år ble det avduket en enorm statue av Stalin i Volgograd, tidligere Stalingrad. Anledningen var markeringen av 80-årsdagen for seieren i slaget ved Stalingrad, et av de blodigste og viktigste slagene i andre verdenskrig.

Myndighetene har hittil veket unna å gjenreise monumenter til Stalin som ble fjernet etter hans død.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Også i fødelandet Georgia er Stalin fortsatt populær i noen kretser. Foto: Sjakh Aivazov / AP / NTB

Yngre kjenner ikke til ham

– Den eldre generasjonen ser ham stort sett i et godt lys. Det virker som de har glemt undertrykkelsen, sier den pensjonerte historielæreren Petr Sokolov.

Han legger til at den yngre generasjonen ikke kjenner særlig mye til Stalin, mens den midtre generasjonen er delt i to.

Kreml har forherliget Sovjetunionens geopolitiske og militære makt i alt fra skolebøker til medier, men samtidig forsøkt å tone ned undertrykkelsene under Stalin. De har likevel ikke avvist at det skjedde.

Sovjetunionens første sivilsamfunnsorganisasjon, Memorial, ble opprettet på 80-tallet for å bidra til at minnet om dem som døde i Stalins gulager, ikke ble glemt.

De fikk holde det gående i over 30 år før organisasjonen, som Nobels fredspris i fjor, ble stengt av myndighetene i 2021. Aldri har det vært tydeligere at russiske myndigheter ikke vil at Sovjetunionens mørkeste øyeblikk skal ut i lyset.