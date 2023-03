Mitsotakis ber pårørende om tilgivelse etter gresk togtragedie

– Som statsminister skylder jeg alle, spesielt ofrenes pårørende, å be om tilgivelse, heter det i en uttalelse fra Mitsotakis.

Over hele Hellas har det vært store protester etter tirsdagens kollisjon mellom et passasjertog og et godstog nær Larissa. Mye av raseriet har vært rettet mot jernbaneselskapet og myndighetenes manglende evne til å drifte landets jernbanenett på forsvarlig vis.

Stasjonsmesteren i Larissa har tatt på seg ansvaret for at de to togsettene befant seg på det samme sporet og kolliderte.

59-åringen ble pågrepet kort tid etter ulykken og er siktet for uaktsomt drap. Blir han funnet skyldig, kan dette gi livsvarig fengsel, men forsvareren mener at andre også må ta sin del av ansvaret.

Ifølge den greske kringkasteren ERT hadde stasjonsmesteren begynt i jobben bare 40 dager tidligere, og det etter kun tre måneders opplæring. Han var også alene på stasjonen, til tross for at det var en travel dag med mye togtrafikk etter langhelgen.

Søndag blir han framstilt for varetektsfengsling.