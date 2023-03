I fjor ble det kjent at japanske forskere skulle undersøke et mystisk objekt som har blitt oppbevart i Enjuin-tempelet i Asakuchi i Japan. Det skrev blant andre Independent.

Den uhyggelige skapningen ser ut som en blanding mellom en ape og en fisk og er blitt beskrevet som en inntørket havfrue.

Ansiktet er frosset i et slags skrik. Den har hender med fem fingre og negler, hår på hodet, spisse tenner, en slags fiskehale og skjell på underkroppen.

Forskere ved blant annet Kurashiki University of Science and the Arts har gjort en grundig undersøkelse av objektet.

Nå er resultatene klare, skriver den japanske avisen The Asahi Shimbun. En oppsummering på japansk ligger også ute på nettsiden til universitet.

Det er ingen havfrue.

Skal ha blitt fanget i et fiskegarn

Skapningen har vært oppbevart i en brannsikker boks i Enjuin-tempelet for å beskytte den. Den ble stilt ut i en glassmonter for 40 år siden. Hvordan objektet havnet i tempelet er ukjent.

I boksen dens ligger det en lapp som sier at havfruen ble fanget i et fiskegarn utenfor kysten av dagens Kochi-prefektur mellom 1736 og 1741.

Skrivet oppgir også hvem som angivelig kjøpte den.

Hiroshi Kinoshita. som er styremedlem i en folkeminneforening for Okayama, ble interessert i objektet da han kom over et bilde av det i tekstmateriale fra en naturhistoriker, ifølge The Asahi Shimbun.

Ledelsen for tempelet gikk med på at det skulle gjennomføres en studie av havfruen.

Ape med fiskehale?

Hva er dette vesenet? En mulighet var at den er en ape og en fisk som er sydd sammen.

Slik var det trolig med en tidligere berømt halv-fisk med et grotesk utseende kalt Feejee-havfruen, ifølge LiveScience.

Feejee-havfruen ble vist frem som en kuriositet i England og senere USA på 1800-tallet. Det skal også ha eksistert flere lignende falske havfruer, ifølge nettstedet.

De japanske forskerne har undersøkt havfruen fra Enjuin-tempelet med flere teknikker. De har brukt røntgen, CT-scanning, mikroskopi, DNA-analyse og gjort radiokarbondatering.

Objektet er ikke en ape og en fisk som er sydd sammen.

Undersøkelsene viste at objektet stort sett ikke har knokler på innsiden. Bortsett fra en kjeve og tenner som stammer fra en rovfisk og bein i halen fra fisk.

Det var heller ikke fast trevirke i objektet. «Havfruen» var rett og slett formet av tøy, bomull og papir.

Kroppen er belagt med et stoff laget med kullpulver og sand, ifølge ScienceAlert.

Hodet er for det meste laget av bomull og dekket med et gipslignende stoff.

Håret på hodet stammer fra et pattedyr, mens neglene er laget av en type horn. Deler av kroppen var belagt med skinn fra kulefisk, på underkroppen er det fiskeskjell.

Radiokarbondatering av skjell fra underkroppen tilsier at figuren ble laget på slutten av 1800-tallet.

Denne figuren ligner den som er undersøkt i Japan og finnes hos British Museum. (Foto: The Trustees of the British Museum, CC BY-NC-SA 4.0)

Håndlaget

Figuren er altså håndlaget av mennesker og inneholder noe materiale fra fisk og dyr.

Den religiøse lederen ved tempelet, Kozen Kuida, vil fortsatt vil ta godt vare på figuren, ifølge The Asahi Shimbum.

– Mange mennesker i dette området kom hit og slo seg sammen for å be til den, så den holder tankene deres, sa han på en pressekonferanse.

Ifølge avisen finnes det minst ti andre såkalte havfruemumier rundt om i Japan.

Det finnes myter i Japan om skapninger i havet som er halvt fisk og halvt menneske. De kalles ningyo, ifølge en artikkel i The Conversation. En myte sier at man kan få et langt liv av å spise kjøttet til en slik skapning.

Referanse:

Et sammendrag om resultatene på japansk er lagt ut på nettsiden til Kurashiki University of Science and the Arts.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).