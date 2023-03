Scholz i møte med Biden i Det hvite hus

Under møtet bekreftet Biden det sterke bilaterale forholdet til Tyskland, opplyser Det hvite hus i etterkant av møtet.

De to møttes til rådslag om Ukraina-krigen, som nå er i en vanskelig fase idet den har gått inn i sitt andre år.

Samtalen deres dreide seg i hovedsak om viktigheten av et globalt samarbeid med befolkningen i Ukraina, men også det fortsatte arbeidet for å sikre humanitær, økonomisk og politisk støtte til det krigsherjede landet.

Vil jobbe tett sammen

Biden ønsket Scholz velkommen med å si at Tysklands støtte til Ukraina har vært betydelig og at både tysk og amerikansk innsats har styrket Nato-alliansen.

– Det er svært viktig å vise at allierte vil fortsette å støtte Ukraina, svarte Scholz før de to startet et timelangt møte på Det ovale kontor.

Begge lederne sa at de vil fortsette å jobbe tett sammen, og Biden takket Scholz for å hjelpe til med å «opprettholde presset» på Russlands president Vladimir Putin.

Kina

Kina ble ikke tatt opp i løpet av den korte stunden pressen fikk være til stede i Det ovale kontor. Men både USA og Tyskland har de siste dagene skjerpet ordbruken om sin bekymring over muligheten for at Kina kan levere våpen til Russland.

Før møtet sa en tjenesteperson i Biden-administrasjonen at det var en mulighet for at Kina-tematikken også ville bli tatt opp på møtet.

Kina er Tysklands viktigste handelspartner, og europeiske land har generelt sett vært mer forsiktige enn USA i kritikk av Kina. Men nå er det tendenser til at det kan endre seg idet den globale rivaliseringen tilspisser seg.

Truer med sanksjoner

Torsdag oppfordret Scholz Kina til å ikke sende våpen til Russland. Han ba også Kina legge press på Russland for å avslutte krigen.

Fredag advarte en ikke navngitt EU-kilde om at unionen vil innføre sanksjoner mot Kina dersom Beijing gir russerne våpen, ifølge Reuters.

Kina har nektet for at de planlegger å forsyne Russland med våpen.