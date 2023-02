Ifølge Dmitrij Peskov har det ikke kommet signaler fra Kyiv som tyder på at ledelsen i Ukraina er villig til å innlede fredssamtaler.

– Det viktigste for oss er derfor å nå våre mål, det er vår absolutte prioritet, sier han til den Kreml-vennlige avisen Izvestia.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har gjentatte ganger slått fast at han ikke vil forhandle med Putin. Han har også lagt fram sitt eget forslag til fredsplan, som forutsetter full russisk tilbaketrekning fra alle områder i Ukraina før det kan forhandles. Ledelsen i Moskva avviser kravet og kaller det absurd.

Kreml stiller også betingelser for fredssamtaler og krever at Ukraina anerkjenner de fire regionene Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson som en del av Russland.

– Dette er en svært viktig realitet, sier Peskov.

Russiske styrker kontrollerer fortsatt ikke alle områder i de fire regionene, som er annektert i strid med folkeretten.

Peskov kommenterer ikke det siste forslaget til fredsplan fra Kina, men viser til utspill som har kommet fra Tysklands statsminister Olaf Scholz og Frankrikes president Emmanuel Macron.

Det har kommet «mange kunngjøringer», men ingen initiativ fra den kanten for å finne en vei ut av situasjonen, sier han.

– Dette bør alle ha klart for seg, sier Peskov, som understreker at Putin fortsatt er åpen for gode forslag til fredsløsning.