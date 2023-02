Russisk forbud mot utenlandske ord

Tillegget til en lov av 2005 skal beskytte og støtte bruk av russisk språk, ifølge den russiske regjeringens nettside. Det er ikke tillatt å bruke ord og uttrykk som ikke samsvarer med normene for moderne russisk, heter det. Et unntak er gjort for fremmedord som det ikke fins gode russiske ord for.

En liste over ord av utenlandsk opphav som fortsatt kan brukes, vil bli offentliggjort.

Lovtillegget nevner ingenting om hva slags straff bruk av forbudte ord kan føre til.