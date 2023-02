Finland bygger piggtrådgjerde mot Russland

Myndighetene frykter at russerne skal bruke flyktningstrømmer over grensa som et politisk virkemiddel. Det finske forsvaret har uttalt at sikkerhetssituasjonen er en helt annen etter russernes invasjon av Ukraina.

Tirsdag begynte arbeidet med å rydde et grenseområde for skog, ifølge en pressemelding fra den finske grensevakten, som er en militær enhet.

Arbeidet med å bygge gjerdet skal begynne i løpet av mars. De første 3 kilometerne, et prøveprosjekt, skal være ferdig i løpet av juni. Deretter kommer 70 kilometer til i løpet av de to neste årene. Hele gjerdet skal koste rundt 3,8 milliarder kroner.

Det høye piggtrådgjerdet skal erstatte dagens grensegjerde, et enkelt tregjerde som først og fremst skal hindre at husdyr krysser grensa.

Også Estland, Latvia og Polen har styrket sikkerheten ved grensa mot Russland eller planlegger å gjøre det.