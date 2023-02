Det er ingen tegn til at Kina vurderer å forsyne Russland med våpen, sier lederen for Ukrainas militære etterretningstjeneste, Kyrylo Budanov.

– Jeg tror ikke Kina på det nåværende tidspunkt vil gå med på å sende våpen til Russland, sier Budanov i et lengre intervju med Voice of America.

– Jeg ser heller ingen tegn til at dette blir diskutert, legger han til.

– Forholder meg kun til fakta

Anonyme amerikanske tjenestemenn sa søndag at de var «overbevist» om at Kina vurderer å forsyne Russland med angrepsvåpen, men Budanov avviser dette.

– Jeg deler ikke dette synet, sier han.

– Jeg er sjef for etterretningstjenesten. Med all respekt så forholder jeg meg ikke til enkeltpersoners meninger, men til fakta. Og slike fakta ser jeg ikke, sier han til Voice of America.

– Det eneste landet som faktisk sender mer eller mindre seriøse våpen (til Russland) er Iran, legger han til.

Støre la press på Kina

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ble tirsdag bedt om å kommentere advarslene fra flere vestlige land om at Kina vurderer å selge våpen til Russland.

– Jeg tror beskjeden til Kina er klar: det vil være en betydelig og veldig negativ utvikling, sa Støre til pressen i Helsingfors, hvor han har deltatt på den årlige SAMAK-konferansen.

Støre viser til at Kina har valgt å være på Russlands side, men også har lagt fram ideer til noe som kan stanse krigen.

På årsdagen for Ukraina-krigen forrige fredag lanserte Kina en tolvpunktsplan hvor det blant annet oppfordres til våpenhvile mellom Russland og Ukraina.

– Jeg tror det må være den klare beskjeden til Kina, at de må legge all mulig slags press på Russland for først å stoppe krigen, og deretter sikre situasjonen. Det kan ikke gjøres gjennom våpen som støtter aggresjonen, sa Støre tirsdag.