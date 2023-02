Flere droneangrep og hacking av TV og radio i Russland

Ingen skal ha blitt drept i angrepene. Samtidig har hacking av flere TV-kanaler og radiostasjoner og stengingen av luftrommet over flyplassen i St. Petersburg ført til mistanke om at Ukraina kan stå bak.

En rekke droneangrep skal mandag kveld og tirsdag morgen ha rammet områder nære grensa mot Ukraina og også lenger inn i landet.

Ifølge Moskva-guvernør Andrej Vorobjov krasjet en drone i nærheten av landsbyen Gubastovo, rundt 100 kilometer sørøst for hovedstaden. Den skal ikke ha gjort noen skade. Ifølge Vorobjov var den trolig rettet mot sivil infrastruktur.

Myndighetene har ikke gjort klart hva de mener var målet for angrepet. Energigiganten Gazprom har et anlegg i nærheten av Gubastovo, ifølge AFP.

Meldinger om angrep i sør

Videre heter det fra russisk hold at det ble rettet ukrainske droneangrep mot sivil infrastruktur i Krasnodar- og Adygia-regionene sør i Russland men at de ble stanset og ikke påførte noen skader.

Tidligere har russiske statsmedier meldt om brann ved et oljedepot i Krasnodar-regionen, rundt 24 mil sørøst for den annekterte Krim-halvøya, etter at en drone skal ha blitt observert der.

På flere russiske Telegram-kanaler har det blitt hevdet at to droner eksploderte i nærheten av depotet.

Stengt luftrom

Påstandene er ikke kommentert av ukrainske myndigheter. I fjor meldte russiske myndigheter flere ganger at de hadde skutt ned ukrainske droner over den annekterte Krim-halvøya.

I desember hevdet det russiske forsvaret at Ukraina hadde brukt droner for å angripe to flybaser langt inne i Russland.

Tirsdag ble luftrommet over flyplassen i St. Petersburg midlertidig stengt uten noen offisiell forklaring. Det har kommet ubekreftede opplysninger om at russiske krigsfly var i området, og det russiske forsvaret har sagt at luftforsvaret hadde øvelse vest i landet.

Uttalelsen nevnte ikke stengingen av luftrommet i St. Petersburg, men synes å forklare den.

Hacking av TV og radio

Russiske medier meldte tirsdag morgen at programmene på TV-kanaler og radiostasjoner i flere regioner var blitt avbrutt av flyalarmer.

Enkelte medier har delt bilder av TV-er om viser et gult skilt og en person som går mot et bomberom, med en kvinnelig stemme som flere ganger sier «Hør etter! Flyalarm. Alle må søke tilflukt umiddelbart».

Russlands krisedepartement skriver i en uttalelse at kunngjøringen var falsk og at den var resultat av «en hacking av serverne til radiostasjoner og TV-kanaler i noen regioner i landet».