Flyplassen i St. Petersburg åpen igjen

Myndighetene i byen bekreftet at flyplassen var midlertidig stengt.

I 13-tiden lokal tid opplyser det russiske forsvarsdepartementet at de holdt militære flyøvelser mens luftrommet var stengt, og at det er grunnen til at flyplassen ble stengt.

Russiske nyhetsbyråer opplyser at flygningene fra Pulkovo ble gjenopptatt rundt klokken 12 lokal tid, og at det var et luftrom på 200 kilometer i radius som var stengt.

Ifølge nettstedet Flight Radar måtte minst fem fly på vei fra Moskva snu etter først å ha sirkulert i luften. Det skjedde rundt klokken 11 lokal tid.

Stengingen påvirket også flygninger til russiske Kaliningrad, viste data fra nettstedet.