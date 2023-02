USA og Frankrike hyller den nye Nord-Irland-avtalen

– Jeg er sikker på at både folk og virksomheter i Nord-Irland vil være i stand til å dra full nytte av de økonomiske mulighetene som blir skapt av denne stabiliteten og sikkerheten, sier Biden i en uttalelse.

Han kaller den nye avtalen, som ble kunngjort mandag ettermiddag og har fått navnet Windsor-rammeverket, for et viktig skritt for å sikre freden og framdriften til Langfredagsavtalen fra 1998. USA var i sin tid med på å framforhandle avtalen som sikret fred på irskeøya.

– Jeg ønsker denne viktige avgjørelsen som vil bevare Langfredagsavtalen og beskytte vårt indre europeiske marked, velkommen, skriver Macron på Twitter.