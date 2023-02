Det hvite hus gir regjeringskontorer én måned til å slette Tiktok

Beordringen kommer fram i et veiledningsnotat utsendt til regjeringskontorene mandag, ifølge nyhetsbyrået Reuters, som har sett notatet.

Årsaken til at Tiktok må fjernes fra enhetene og systemene er for å beskytte amerikansk data, ifølge veiledningsnotatet. Det er det siste i en rekke tiltak der bruken av kinesisk teknologi blir begrenset i USA på grunn av frykt for den nasjonale sikkerheten.

Tiktok har uttalt at den frykten er basert på feilinformasjon.

I desember stemte Kongressen for å hindre føderale ansatte i å bruke den kinesiske videoappen på statlig eide enheter og ga Biden-administrasjonen 60 dager på seg til å utstede nye regler om bruken.

Mange offentlige etater og regjeringskontorer har allerede eliminert bruken av Tiktok på sine enheter, blant annet Det hvite hus selv og forsvarsdepartementet.