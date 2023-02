Tolvåring mistet hele storfamilien sin i tragedien utenfor kysten av Sør-Italia

Italienske myndigheter har avvist kritikk om at redningsaksjonen ble iverksatt for sent.

De sier de sendte ut to redningsbåter lørdag kveld etter å ha blitt varslet av EUs grensebyrå Frontex, som hadde observert den 20 fot store båten. Men de måtte snu på grunn av høy sjø, ifølge myndighetene.

Blant de omkomne er det tolv barn, blant dem en baby som bare er noen få måneder gammel, ifølge nyhetsbyrået AGI. En rekke barn er også savnet.

Seilte fra Tyrkia

Seilbåten skal ha hatt mellom 170 og 200 mennesker fra Afghanistan, Iran, Irak, Syria, Somalia og Pakistan om bord da den la ut fra Izmir i Tyrkia for få dager siden. Natt til søndag gikk trebåten i oppløsning utenfor kysten av Steccato di Cutro i Calabria i Sør-Italia, trolig etter å ha gått på et rev. Alle om bord havnet i sjøen.

81 overlevde forliset, og 20 av dem er nå innlagt på sykehus i Italia.

Det blir fortsatt lett etter om lag 20 mennesker som antas å være savnet. Mandag morgen ble det funnet ytterligere tre omkomne, men håpet om å finne flere svinner på grunn av værforholdene.

Mistet ni slektninger

Flere barn er blitt foreldreløse, opplyser Sergio di Dato, som leder et team fra Leger Uten Grenser (MSF) som gir psykologisk hjelp til de overlevende.

– En tolv år gammel gutt fra Afghanistan mistet hele familien sin, alle ni–fire søsken, foreldrene og noen andre veldig nære slektninger, sier han.

Redd Barna bistår også de overlevende. I en Twitter-melding skriver organisasjonen at mange av de savnede er barn. Den skriver også at overlevende har fortalt at de hørte et kraftig dunk midt på natten idet de nærmet seg kysten, hvorpå båten gikk i stykker, og de havnet i sjøen. Flere opplevde å se nære familiemedlemmer drukne.

Flere fartøy og helikoptre fra den italienske kystvakten leter fortsatt, og strendene i området blir også patruljert som ledd i letingen etter ofre. Mandag morgen ble det funnet tre omkomne.

Tvillingpar

David Morabito, en dykker i Calabria, sier til TV-kanalen Rai at han hentet opp et lite tvillingpar fra sjøen.

– Når du ser de små, livløse barnekroppene, skjærer det deg i hjertet, sier han.

– Så mange døde barn, en tragedie, legger han til.

Stranden ved Steccato di Cutro var mandag overstrødd av vrakrester fra den forliste trebåten, samt eiendeler fra de mange som var om bord.

Blant gjenstandene som fortalte om tragedien, var et pennal i gul plast, dekorert med pandabjørner, og den lille rosa joggeskoen til et barn. Bare et fåtall redningsvester var å se på stranden.

– Helt stille

Utsendinger fra FN og MSF var på plass på stranden og fortalte at mange av ofrene kom Afghanistan. Landet lå i fjor på andreplass på listen over antall asylsøknader i Europa, som følge av Talibans maktovertakelse i august 2021.

Redningsarbeideren Giuseppe Larosa forteller om de forferdelige scenene som møtte dem da de først ankom stranden i Steccato di Cutro

– Det lå lik over hele stranden, og det var så mange barn blant dem, forteller han.

Mange av de døde hadde store sår, som om de i det lengste hadde forsøkt å klamre seg fast til vrakrestene i håp om å overleve, forteller Larosa. De overlevende gjorde like sterkt inntrykk.

– Det som slo meg mest, var at de var så stille. Skrekken i øynene deres og det faktum at de var tause. Det var helt stille, forteller Larosa.

Pågrepet

Ifølge den italienske TV-stasjonen Sky TG24 er minst tre mennesker pågrepet, mistenkt for å ha deltatt i organisering av båtreisen fra Izmir i Tyrkia.

Italia er hoved-destinasjon for menneskesmuglere, særlig for de mange som krysser Middelhavet fra Libya, men også fra Tyrkia.

Ifølge tall fra FN tok 105.000 flyktninger og migranter seg sjøveien til Italia i fjor, rundt 15 prosent av dem fra Tyrkia. Nærmere halvparten som kom, var flyktninger fra Afghanistan.

Mens mange tidligere tok seg over Egeerhavet fra Tyrkia til Hellas, legger de nå ut på en lengre og mer farefull ferd sørover til Italia.

Den greske kystvakten anklages for å tvinge båter til å returnere til Tyrkia, og flyktningleirene i Hellas er overfylte. Det er også svært vanskelig for de mange som kommer til Hellas, å bli gjenforent med familiemedlemmer som befinner seg i andre europeiske land.