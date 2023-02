Dødstallet stiger etter migrantforliset i Italia

Tallet har steget etter at det mandag ble funnet ytterligere to døde mennesker, opplyser en talskvinne for provinsmyndighetene i Calabria.

Minst 81 mennesker overlevde ulykken, og 20 er brakt til sykehus. Blant de døde er det en baby og elleve andre barn, ifølge nyhetsbyrået AGI. Babyen skal være noen få måneder gammel.

Migrantene befant seg i en spinkel seilbåt bygd i tre som skal ha dratt fra Tyrkia for noen dager siden.

Overlevende opplyser til Reuters at det var mellom 180 og 200 mennesker om bord i båten.

Båten forliste søndag morgen etter på ha seilt på et rev i det dårlige været. Om bord skal det ha vært migranter og flyktninger fra Afghanistan, Iran, Somalia og Pakistan.