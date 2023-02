Stort beslag av kokain i Ecuador

– Vi har forhindret salg av 90 millioner doser kokain til Europa med en gateverdi på rundt 330 millioner dollar, skriver Ecuadors politisjef Fausto Salinas på Twitter.

Gigantbeslaget er det største i Ecuador hittil i år. Ifølge politiet var det narkotiske stoffet gjemt i en konteiner med bananer som skulle seile til Belgia.

Ecuador ligger midt imellom Colombia og Peru, to av verdens største kokainprodusenter. I fjor ble det beslaglagt over 200 tonn kokain i Ecuador, hvorav 61 prosent var gjemt blant bananer for eksport.

Rekorden ble imidlertid satt i 2021 da ecuadoriansk politi beslagla til sammen 210 tonn kokain på vei til europeiske havner.