Opposisjonen i Belarus hevder å ha ødelagt russisk fly

– Partisaner bekreftet en vellykket spesialoperasjon for å sprenge et sjeldent russisk fly på en flyplass nær Minsk, tvitrer Franak Viacorka, en nær rådgiver av opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja.

To belarusere gjennomførte operasjonen ved bruk av droner, ifølge Viacorka, som la til at de to allerede har forlatt Belarus og er i trygghet.

Viacorka sa ikke hvilket fly som ble ødelagt, men ifølge medier som står opposisjonen nær var det snakk om et overvåkingsfly av typen A-50.

Nyhetsbyrået AFP har ikke klart å verifisere påstanden, og det russiske forsvaret har ikke uttalt seg om saken.