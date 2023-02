Von der Leyen til London for brexitsamtaler om Nord-Irland

Ifølge Reuters har de mål om å ferdigstille den såkalte Nord-Irland-protokollen. I en felles uttalelse fra Storbritannia og EU heter det at von der Leyen og Sunak vil komme sammen for å jobbe mot «felles og praktiske løsninger for rekken av komplekse utfordringer rundt protokollen».

Storbritannia og EU har forhandlet i månedsvis om protokollen, som i sin tid ble forhandlet fram da Storbritannia forlot EU.

Von der Leyen og Sunak skal møtes ved lunsjtider mandag, hvoretter Sunak vil kalle inn til et møte i regjeringen. Ifølge kontoret hans vil det kalles inn til en pressekonferanse dersom en avtale kommer på plass – og deretter skal Sunak tale til parlamentet.

Krever avstemming

– Statsministeren ønsker å sikre at avtalen løser de praktiske problemene på bakken, sikrer fri handelsflyt i hele Storbritannia, ivaretar Nord-Irlands plass i unionen og gir suvereniteten tilbake til folket i Nord-Irland, heter det i en uttalelse fra Sunaks kontor søndag.

Men det er ikke sikkert at en enighet mellom Von der Leyen og Sunak vil få en slutt på Nord-Irland-floken. Brexit-tilhengere i det konservative partiet, som Sunak leder, har advart statsministeren mot å lande en avtale uten en avstemming i parlamentet.

I tillegg må også det probritiske unionistpartiet DUP i Nord-Irland si seg fornøyd for å løse den fastlåste politiske situasjonen der. Nord-Irland har vært uten en fungerende regjering siden februar 2022, da DUP nekter å ta plass i provinsforsamlingen før Nord-Irland-protokollen er forkastet.

Hard grense

Den omstridte protokollen innebærer blant annet at varer som sendes fra de andre landene i Storbritannia til Nord-Irland, må kontrolleres for å hindre at de tar bakveien over irskegrensen og inn i EUs indre marked. Dermed er det i praksis en grensekontroll på varer som flyttes mellom to britiske områder.

De fleste andre steder i EU trekkes det en såkalt hard grense mellom medlemslandene og landene som ikke er medlem. Men de færreste er for en slik hard grense mellom Irland og Nord-Irland, mye på grunn av den blodige historien på den irske øya. I 1998 bestemte en fredsavtale at det ikke skulle være en slik grense der.