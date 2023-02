Mer usikkerhet i USA rundt koronapandemiens opprinnelse

Energidepartementet slutter seg med det til det føderale politiet FBI med å tro at koronapandemien oppsto som følge av et uhell i et kinesisk laboratorium, erfarer amerikanske medier.

Men fire andre amerikanske etterretningsinstitusjoner mener koronapandemien oppsto i naturen, mens to andre forblir usikre, melder The Wall Street Journal.

Ifølge WSJ og The New York Times har energidepartementet nådd sin konklusjon med «lav tillit» etter å angivelig ha tilegnet seg ny etterretning. Departementet fører tilsyn med flere nasjonale laboratorier, inkludert noen som driver med avansert biologisk forskning.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, understreker at det fremdeles er ulike syn på hvordan viruset oppsto.

– Akkurat nå er det ikke et definitivt svar som har dukket opp fra etterretningsfellesskapet på dette spørsmålet, sa han til CNN søndag.