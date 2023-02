Minst 38 drept i nye kamper i Somaliland

Kampene fant sted lørdag i byen Laascaanood, som både Somaliland og den delvis autonome somaliske regionen Puntland gjør krav på.

Soldater fra Somaliland gikk til angrep mot byen med tungt skyts, ifølge en militsleder i byen som uttalte seg til det tyske nyhetsbyrået DPA lørdag kveld.

Ifølge militslederen er 38 funnet drept, og det kan være flere falne på begge sider. I tillegg kan sivile være drept, ifølge hans opplysninger.

Også dagene i forveien har det vært kamper i Somaliland. Direktøren for sykehuset i byen Las Anod sa før helgen at 96 personer skal være drept og 560 såret i løpet av 17 dager med kamper. Onsdag sa en klanleder at det var minst 150 drepte i kamper mellom sikkerhetsstyrker og klanmedlemmer.

Kampene brøt ut da ledere i regionen uttrykte støtte til Somalias internasjonalt anerkjente regjering.

Somaliland erklærte selvstendighet fra Somalia i 1991, men har aldri blitt anerkjent av verdenssamfunnet. Samtidig har utbryterrepublikken som oftest vært relativt stabil, i motsetning til flere andre land i regionen.

De siste månedene har imidlertid den politiske uroen økt, noe som har ført til kamper mellom regjeringsstyrker og Somalia-lojale militser.