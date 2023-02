Påstanden kan ikke verifiseres og kommer dagen etter årsdagen for Russland invasjon av Ukraina.

Fredag hevdet Wagner-lederen at gruppen hadde inntatt landsbyen Berkhivka, som også ligger nord for Bakhmut.

Bakhmut er åsted for et av de mest langvarige og blodige slagene i den russiske offensiven. Byen har vært bestridt i over to måneder, og begge sider har lidd store tap.