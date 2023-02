G20-landene ikke enige om felles uttalelse om Ukraina

Det skal ha vært uenighet om særlig to punkter: Det ene gjaldt fordømmelsen av den russiske invasjonen av Ukraina som en «krig». Et annet punkt finansministrene var uenige om, handlet om gjeldslette for fattige land.

Tyskland og Frankrike gjorde det klart fredag at de ikke vil tolerere noen ordlyd som ikke stemmer overens med uttalelsen fra stats- og regjeringssjefene på toppmøtet i 2022 på Bali.

På Bali i november i fjor kalte de invasjonen for krig, og i uttalelsen sto det: «De fleste medlemmer fordømmer på det sterkeste krigen i Ukraina».

India, som for tiden har presidentskapet i G20, ønsker imidlertid å forbli nøytral i konflikten og unngå en debatt om ytterligere sanksjoner mot Russland.

G20 består av verdens 19 største industriland, samt EU.