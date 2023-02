Han ble tatt imot av sin indiske kollega Narendra Modi, som uttrykte håp om at krigen vil bli avsluttet gjennom dialog og diplomati.

Videre sa han at India er rede til å bidra til initiativer som kan føre til fred.

Så langt har landet forsøkt å innta en nøytral holdning til konflikten. India har ikke sluttet opp om Vestens sanksjoner mot Russland, og i FN har inderne avstått fra å stemme når resolusjoner med kritikk av Russland er blitt behandlet.

Samtidig har India etter invasjonen kjøpt store mengder billig olje fra Russland.

– Siden du får oljen til en veldig, veldig lav pris, kan jeg ikke klandre den indiske regjeringen for å kjøpe den, sa Tysklands ambassadør Philipp Ackermann nylig til indisk TV.

I New Delhi lørdag tok Scholz til orde for tettere bånd mellom India og Tyskland. Han sa at han personlig vil engasjere seg i arbeidet med å få på plass en frihandelsavtale mellom EU og India.