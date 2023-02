Samtidig som reiseplanene ble kunngjort lørdag, oppfordret Macron Kina til å «hjelpe oss med å presse Russland» til å avslutte krigen i Ukraina.

Fred i Ukraina er kun mulig hvis Russland trekker tilbake sine soldater og respekterer Ukrainas territorielle suverenitet, ifølge den franske presidenten.

Biden har ikke troen på Kina

USAs president Joe Biden mener ikke Kina er i stand til å forhandle fram utfallet i Ukraina-krigen.

– Russlands president Vladimir Putin heier på den, så hvordan kan den ha noe godt ved seg? sier Biden med henvisning til Kinas tolbpunktsplan for fred i Ukraina, i et intervju med ABC News.

Selv har han ikke sett noe i planen som kan vise tegn til at det er noen som helst slags fordeler for andre enn Russland, dersom den kinesiske planen skal følges.

– Tanken om at Kina kan forhandle utfallet av krigen, en krig som er fullstendig urettferdig for Ukraina, er bare ikke rasjonell, sier han.

Belarus skal på besøk

Lørdag ble det også kjent at Belarus' president Aleksandr Lukasjenko skal besøke Kina neste uke, etter å ha mottatt en invitasjon fra president Xi Jinping.

Kinas utenriksdepartement har uttalt at Kina vil støtte Belarus' innsats mot eksterne krefter som blander seg i landets indre anliggender eller innfører ulovlige sanksjoner mot landet.

Ukraina har i flere måneder vært bekymret for at Belarus kan slutte seg til krigen på russisk side. Denne potensielle trusselen har ført til at Kyiv har sendt soldater for å beskytte Nord-Ukraina, samtidig som Ukraina kjemper mot russiske styrker i øst og sør.