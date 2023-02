Biden kaller kinesisk rolle i Ukraina irrasjonell

– Russlands president Vladimir Putin heier på den, så hvordan kan den ha noe godt ved seg? sier Biden med henvisning til Kinas tolvpunktsplan for fred i Ukraina, i et intervju med ABC News.

– Jeg har ikke sett noe i planen som kan vise tegn til at det er noen som helst slags fordeler for andre enn Russland, dersom den kinesiske planen skal følges, hevder Biden videre.

– Tanken om at Kina kan forhandle utfallet av krigen, en krig som er fullstendig urettferdig for Ukraina, er bare ikke rasjonell, sier presidenten.

I samme intervju sier Biden at han så langt ikke kan se for seg at Kina skulle forsyne Russland med våpen.

– Jeg forventer ikke, vi har ikke sett noe ennå, men jeg forventer ikke noen stor innsats fra Kina for å skaffe våpen til Russland, sier Biden.

På spørsmål om hva som kan skje dersom Kina i fremtiden sender våpen til Russland, svarer Biden at USA skal svare på det, og viser til at andre land som støtter Russland, blir ilagt sanksjoner.

I intervjuet nevner Biden at han i fjor sommer advarte Kinas president Xi Jinping mot å støtte Russland. Biden sier at han viste til hvordan 600 amerikanske selskaper forlot Russland «Fra McDonald's til Exxon – over hele linjen», og advarte Xi direkte om at det samme vil skje med Kina dersom landet hjelper Russland i krigen.