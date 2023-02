Iran lager langtrekkende krysserrakett

Det er lederen for Revolusjonsgardens luftstyrke, Amir Ali Hajizadeh, som sier dette i et innslag på statlig fjernsyn i Iran. Det er første gang at den nye Paveh-raketten er blitt vist frem.

Han uttaler seg også om Irans gjentatte trusler om hevn etter at USA tok livet av general Qasem Soleimani i et droneangrep i Bagdad i 2020.

– Med Guds vilje er vi på utkikk etter å drepe Trump. (Tidligere utenriksminister Mike) Pompeo og militære ledere som utstedte drapsordren bør også drepes, sier han.

Iranske ledere har mange ganger lovet å hevne Soleimani.