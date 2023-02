13 fortsatt savnet etter syklon i New Zealand

Antall personer som ikke var gjort rede for, oversteg i starten 6.000. Det høye tallet skyldtes blant annet at kommunikasjonssystemer ble slått ut mange steder og at man dermed ikke fikk kontakt.

– Å komme i kontakt med de gjenværende 13 er fortsatt en prioritet for politiet og vi arbeider så fort vi kan, står det i en uttalelse fra New Zealand-politiet lørdag morgen.

Syklonen traff Nordøyas nordligste region 12. februar og beveget seg deretter ned østkysten, der den etterlot seg store ødeleggelser og minst elleve døde. Flere tusener av mennesker ble drevet bort fra hjemmene sine.

Lokalsamfunn ble isolert etter at syklonen oversvømte boliger og tok med seg gårder og buskap.

Natt til lørdag var det på nytt risiko for oversvømmelser i Hawke's Bay på østkysten av Nordøya som følge av kraftig regnvær. Flere husstander ble evakuert fredag kveld. Hawke's Bay var blant stedene som ble hardest rammet av Gabrielles herjinger.

I byen Mangawhai nord for storbyen Auckland utløste regn fredag kveld jordskred som sperret veier. Over 200 personer ble evakuert, melder Radio New Zealand.

Det er utstedt varsler om styrtflod i og rundt Auckland, der det ble målt 155 millimeter nedbør siste døgn.

Kraftig regn ventes også lørdag over store deler av Nordøyas østlige kyst.