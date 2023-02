Biden sier at Xi kanskje ikke visste om ballongen

Det er en mulighet for at Xi ikke visste om ballongen, uttaler president Joe Biden i et intervju med ABC News.

Ballongen ble skutt ned utenfor atlanterhavskysten av delstaten South Carolina 4. februar. Da hadde den dagene i forveien beveget seg over det nordamerikanske kontinentet.

USA har hentet opp restene av ballongen og mener, etter en foreløpig analyse av utstyret den hadde, at det var en kinesisk spionballong.

Kina har sagt at ballongen er deres, men avviser at det var en spionballong. Det var en værballong på avveie, har Beijing hevdet.