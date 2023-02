Biden sier nei til kampfly til Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har flere ganger bedt vestlige allierte om å få tilsendt kampfly.

Men i et intervju med ABC News sier Biden at Zelenskyj ikke har behov for jagerfly.

– Han trenger ikke F-16-fly nå. Jeg utelukker dette inntil videre, sier Biden.

– Vi sender til ham det våre erfarne militærtopper mener han trenger nå. Han trenger stridsvogner, han trenger artilleri, han trenger luftforsvarssystemer, sier Biden.

Biden har også tidligere avvist Zelenskyjs ønske om å få kampfly.