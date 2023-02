FN-sjefen: – Russland brakte et levende helvete til Ukraina

Han fastslo at krigen har hatt forferdelige konsekvenser for Ukraina og landets befolkning.

– Livet er som et levende helvete for befolkningen i Ukraina. Freden har ikke hatt en sjanse. Krig har tatt styringen, sa Guterres før han nok en gang fastslo at invasjonen er et brudd på både FN-charteret og folkeretten.

– Den har etterlatt seg omfattende død, ødeleggelse og fordrivelse, sa han.

– Ingen unnskyldning

Krigen ble under fredagens utenriksministermøte fordømt av de fleste av rådets 15 medlemsland.

– For ett år siden startet Russland krigen uten noen annen grunn enn et besettende ønske om å gjenoppvekke fortiden, sa Frankrikes utenriksminister Catherine Colonna.

– Siden har de brukt den mest ekstreme formen for vold for å fornekte identiteten til et land og et folk, la hun til.

– Krever rettferdig fred

USAs utenriksminister Antony Blinken sa at Ukraina må få en rettferdig og varig fred basert på FN-charteret.

USAs utenriksminister Antony Blinken taler under møtet fredag. Foto: UNTV via AP / NTB

– Ingen ønsker fred med enn det ukrainske folket, sa han. – Men enhver fred som legitimerer Russlands bruk av makt for å beslaglegge land, kommer til å svekke charteret og sende et budskap til framtidige angripere overalt om at de kan invadere land og slippe unna med det, sa han.

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia viste imidlertid ingen tegn til å vike.

– Ukraina er ikke noe offer, sa han og anklaget Ukraina og landets allierte for ikke å ha gitt Russland noe annet valg enn å bruke militærmakt til å eliminere truslene Russland mener kom fra ukrainsk territorium.

– Folkemord

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba var invitert til å tale til forsamlingen. Han anklaget Russland for folkemord og ba landene om å godkjenne Ukrainas egen fredsplan, som krever at Russland trekker seg helt ut av ukrainsk territorium.

– Planen har som mål å få Russland ut av Ukraina og gjøre verden til et tryggere sted, sa han.

– Så lenge det ikke skjer, kommer Ukraina til å kjempe, fastholdt han og advarte Russlands president Vladimir Putin om at han «kommer til å tape mye fortere enn han tror».

Minutts stillhet

Kuleba ba også om ett minutts stillhet til minne om «ofrene for aggresjonen».

Men det fikk den russiske FN-ambassadøren til å reagere, som dunket på mikrofonen sin, tok ordet og insisterte på at forsamlingen måtte «hedre minnet etter alle ofrene for det som skjer i Ukraina».

Møtet i Sikkerhetsrådet var først og fremst en symbolsk seanse. Forsamlingen, som er FNs mektigste, har det siste året hatt 40 møter om Ukraina, men har ikke greid å komme fram til noe håndfast som kan føre til handling ettersom Russland er en av vetomaktene.