Opptrinnet skjedde da Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ba som ett minutts stillhet for «ofrene for aggresjonen», ifølge Sky News.

Idet han og andre møtedeltakere reiste seg, begynte den russiske FN-ambassadøren Vasilij Nebenzia å dunke på mikrofonen sin, noe som førte til at alle satte seg ned igjen.

– Vi står opp for å vise respekt for minnet til alle ofrene for det som har skjedd i Ukraina, som begynte i 2014, sa Nebenzia.

– Alle de som forsvant. Alle liv er uerstattelige, la han til.