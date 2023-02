I et intervju med Danmarks Radio sier Lund Poulsen at han er åpen for at Danmark på sikt kan oppfylle ønsket til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om å få kampfly til hjelp mot den russiske invasjonen.

– Jeg vil ikke avvise at det på et tidspunkt kan bli nødvendig å se på kampflybidrag, sier han. En av betingelsene er i så fall at andre land gjør det samme.

– Jeg er åpen for å se på mulighetene, men kan ikke i dag si at vi kommer til å gi kampfly. Det er noe man må forberede nøye, sier forsvarsministeren.

I likhet med flere andre land, har Danmark både gitt økonomis støtte og våpen til Ukraina og har lovet å gi landet stridsvogner.