Orban støtter Sveriges og Finlands Nato-søknad

I et radiointervju fredag sier Viktor Orban at han har oppfordret sine partimedlemmer i nasjonalforsamlingen til å gi grønt lys til de to søkerlandene.

– Representantene er ikke særlig entusiastiske, sier Orban ifølge flere ungarske mediers gjengivelse av uttalelsene.

Noen Fidesz-politikere er skeptiske til at Nato vil få en mye lengre grense mot Russland dersom Finland blir med i alliansen. Andre har innvendinger mot at Sverige og Finland regelmessig kritiserer mangler ved demokratiet og rettsstatens vilkår i Ungarn.

– La oss ta en prat med svenskene og finnene, for det fungere ikke at disse landene sprer løgner om oss, sier Orban i radiointervjuet. Han legger til at Ungarn likevel har en moralsk plikt til å slippe de to landene inn i varmen ettersom Nato åpnet for ungarsk medlemskap etter kommuniststyrets fall.

Ungarn er det eneste Nato-landet utenom Tyrkia som fortsatt ikke har ratifisert Sveriges og Finlands innmelding. Behandlingen av saken i den ungarske nasjonalforsamlingen har dratt ut i tid, men det er sagt at det kan komme en avstemning i mars.