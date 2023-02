Der Spiegel: Kina vurderer å sende droner til Russland

Magasinet skriver, uten å sitere noen spesifikke kilder, at den kinesiske droneprodusenten Xian Bingo Intelligent Aviation Technology har opplyst at selskapet forbereder seg på å ferdigstille 100 prototyper av dronen ZT-180. Ifølge magasinet kan denne dronen frakte et stridshode med en vekt på 35–50 kilo.

Der Spiegel skriver at dronen ligner på de iranske dronene Shaheed-136, som Russland har brukt i mange angrep i Ukraina.

Magasinet skriver også at Bingo har planer om å starte opp produksjon av droner i Russland, med kapasitet til å lage 100 droner i måneden.

Bingo har på grunn av tidsforskjellen ikke svart på henvendelser om kommentarer til saken, melder Reuters, som siterer Der Spiegel-saken.

Der Spiegel skriver i samme artikkel at det tidligere har foreligget planer om at et selskap kontrollert av den kinesiske hæren skal sende reservedeler til SU-27-kampfly i Russland.

De siste dagene har USA, Tyskland og andre vestlige land advart Kina mot å selge våpen til Russland til bruk i krigen mot Ukraina. Kina har avvist at landet har slike planer.