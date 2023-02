Fire døde da fly styrtet i filippinsk vulkan

Flyet styrtet i skråningen på vestsiden av Mayon-vulkanen, nær krateret, lørdag. Vulkanen ligger i Albay-provinsen rundt 330 kilometer sørøst for hovedstaden Manila.

Dagen etter ble flyvraket observert, men regn, skyer og risiko for vulkanutbrudd gjorde at forsøket på å sende folk til området, ble utsatt. Det lot seg heller ikke gjøre å nå stedet med militærhelikopter. Dårlig vær gjorde at forsøket ble skrinlagt etter tre mislykkede forsøk.

Soldater, brannmannskap, erfarne fjellklatrere og frivillige la ut på den bratte klatringen til fots tirsdag. Onsdag nådde de 179 personene fram til ulykkesstedet. På veien dit måtte de klarte over kampesteiner, ta seg over fossende elver og gå gjennom tykk tåke.

– Vi fant stedet. Det var ingen tegn til liv, sier ordfører Carlos Baldo i kommunen Camalig.

Torsdag var mannskapet på vei ned igjen med de omkomne.

– Det er et meget vanskelig terreng. Det er bratt og det er smale rygger der bare én person kan klatre om gangen, sa Albay-provinsens leder for offentlig sikkerhet og krisehåndtering, Cedric Daep. Han advarte om at det kunne ta mer enn én dag før de var nede.

Flyet var av typen Cessna 340. Det ble meldt savnet bare minutter etter avgang fra Bicol-flyplassen nær Mayon. Flyet skulle til Manila. Om bord var det to filippinske flygere og to australske rådgivere som var ansatt i et Manila-basert selskap som driver med fornybar energi.