Kortere tilleggsstraff enn ventet for R. Kelly

En føderal domstol i Chicago dømte riktignok torsdag sangeren til 20 års fengsel for befatning med overgrepsmateriale og lokking av mindreårige for å oppnå seksuell omgang. Men brorparten av dommen skal sones parallelt med dommen på 30 år for blant annet menneskesmugling. Den falt i New York i 2021.

Før dommer Harry Leinenwebers domsavsigelse torsdag var det knyttet stor spenning til hvor mye ekstra tid Robert Kelly – som er hans fulle navn – må belage seg på å tilbringe fengsel.

Kan sitte fengslet livet ut

Påtalemyndigheten erkjente at en lang tilleggsstraff i praksis kunne fratatt Kelly enhver mulighet til å slippe ut i live. Det var også det de ba retten om og viste blant annet til at lovbruddene artisten er dømt for, rammet barn og at han ikke har vist noen anger.

Med torsdagens dom og en samlet soningstid på maks 31 år, kan han søke om prøveløslatelse når han er rundt 80 år gammel.

Artisten var rolig da han svarte kort på dommerens spørsmål i rettsmøtet der straffen ble fastsatt. Leinenweber lurte på om Kelly hadde lest enkelte viktige dokumenter og sjekket at de var korrekte.

– Jeg har gått gjennom dem med advokaten min. Jeg stoler på advokaten min her.

– Arr for livet

To av dem som har anklaget Kelly, ba retten dømme ham strengt. I en uttalelse som ble lest opp i retten, sier en kvinne som vitnet under pseudonym at hun mistet drømmen hun hadde om å bli sanger og ikke lenger har noe håp om å ha meningsfylte forhold.

– Jeg mistet drømmene mine på grunn av Robert Kelly. Jeg ville aldri få tilbake det jeg mistet på grunn av ham. Robert har gitt meg arr for livet, sier kvinnen, som er knyttet til fire av tiltalepunktene han er dømt for.

– Når jomfrudommen din blir tatt av en pedofil når du er 14, er livet aldri mer ditt eget, het det videre i uttalelsen.

Felt på seks av tretten punkter

En annen kvinne som har kommet med anklager mot artisten, var til stede i retten og snakket direkte til ham. Hun sa at han hele tiden plukket på påståtte feil ved henne da han misbrukte henne.

– I dag står du her, fordi det er noe galt med deg. Du vil aldri lenger kunne skade barn, sa kvinnen.

I fjor ble Kelly kjent skyldig i seks av tretten tiltalepunkter. Tre av punktene han ble felt for, gjaldt fremstilling av overgrepsmateriale, mens de tre andre gjaldt lokking av mindreårige for å ha seksuell omgang med dem.