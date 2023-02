WTO: Robust verdenshandel tross Russlands krigføring

Mange fryktet at invasjonen i Ukraina for et år siden ville ført til et dramatisk fall i handelen. I stedet anslår nå Verdens handelsorganisasjon (WTO) en vekst på godt over 3 prosent i handelen i fjor. Det endelige tallet ventes å være klart i april.

– Den globale handelen har klart seg godt stilt overfor krigen i Ukraina, sier WTOs sjeføkonomi Ralph Ossa.

Prisen på varer som er påvirket av krigen, økte mindre enn ventet. Russlands hindringer av ukrainsk eksport, samt sanksjoner som påvirker russisk eksport, gjorde at økonomer først anslo at prisene kunne stige med opptil 85 prosent i fattige land. I stedet endte prisveksten på 17 prosent, ifølge WTO.