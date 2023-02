Finland sender tre Leopard-stridsvogner til Ukraina

Finland tilbyr også ukrainske styrker opplæring knyttet til bruk og vedlikehold av stridsvognene.

– Vi vil sende mer forsvarsmateriell og delta i Leopard-samarbeidet sammen med våre partnere, sier forsvarsminister Mikko Savola i en uttalelse torsdag.

Også Norge er blant landene som har besluttet å sende Leopard-stridsvogner til Ukraina. Tirsdag i forrige uke ble det klart at Norge sender åtte slike stridsvogner. Også Polen og Spania har de siste dagene lovet å sende Leopard-stridsvogner til det krigsherjede landet.

Stridsvognene er tyskproduserte, og Tyskland ga i januar klarsignal til at de kan gis videre til Ukraina via tredjeland. Tyskland har på sin side lovet å gi over 100 Leopard 1-stridsvogner til Ukraina.