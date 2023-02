Löfving var også Sveriges stedfortredende rikspolitisjef. Han ble funnet død i sitt hjem i Norrköping onsdag kveld og ble 61 år gammel.

– I anledning av at den mistenke ifølge opplysninger er død, fins det ikke lenger noen grunn til å fullføre etterforskningen. Den kommer til å bli henlagt, skriver påtalemyndigheten i en pressemelding torsdag.

Löfving var under etterforskning etter å ha blitt politianmeldt i forbindelse med ansettelsen av Linda Staaf som svensk etterretningssjef i 2015.

Granskning

Samme dag som han ble funnet død, ble det presentert en ekstern granskningsrapport som omhandlet hva som skjedde da politiet henla to interne politianmeldelser mot Löfving.

Her ble det slått fast at Löfving hadde ansatt Staaf på rettmessig grunnlag, men at han hadde vært partisk i flere saker knyttet til Staaf, som han hadde hatt en relasjon til.

Juristen Runar Viksten hadde også fått i oppdrag å utrede Löfving som sjef, og konkluderte med at Sveriges rikspolitisjef Anders Thornberg burde vurdere å avsette Löfving eller frata ham sjefsansvar.

– Enormt tragisk

Thornberg skriver i en kommentar på politiets hjemmeside at han reagerer med stor sorg og bestyrtelse på dødsfallet, som han kaller enormt tragisk.

– Mine tanker går til Mats Löfving, hans pårørende og kolleger. Vi vil gjøre alt vi kan for å støtte dem i denne vanskelige tiden, sier Thornberg.

Politiet har innledet en rutinemessig drapsetterforskning for at det ikke skal være det minste tvil om dødsårsaken, melder Dagens Nyheter.

Löfving hadde både politi- og juristutdanning og hadde en lang karriere bak seg i svensk politi. De siste månedene har imidlertid vært svært turbulente som følge av anklager om partiskhet og tjenestefeil.