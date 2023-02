– Abu Alaa ledet an i forsvaret av sitt hjem og sitt folk, sier den palestinske presidenten Mahmoud Abbas i en uttalelse der han bruker Quries kallenavn.

Dødsårsaken er ikke offentliggjort, men det er kjent at eksstatsministeren slet med hjerteproblemer.

Qurie var en nøkkelspiller i forhandlingene om avtalen, som sørget for at de palestinske selvstyremyndighetene ble etablert. Han møtte samtlige israelske statsministre fram til 2004, samt flere amerikanske presidenter.

Siden avtalen i 1993, som Israels statsminister Yitzhak Rabin og den palestinske lederen Yasser Arafat fikk Nobels fredspris for, har forhandlingene med Israel kollapset. I et intervju med nyhetsbyrået AP i 2013 uttalte Qurie at om han hadde visst hvordan det ville ende, ville han aldri gått med på Oslo-avtalen.

– Med de store israelske bosetningene? Nei. Med avstengingen av Jerusalem? Nei, overhodet ikke, sa han da.

Qurie ble også Palestinas statsminister i 2003, og hadde posten fram til 2006, da Hamas vant valget som ble holdt det året. Perioden som statsminister ble preget av en sak der Quries familie ble anklaget for å ha investert i et selskap som solgte egyptisk sement til Israel. Sementen ble brukt til å bygge mur på Vestbredden.