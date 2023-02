Russland hevder Ukraina planlegger invasjon av Transnistria

Det er det statlige nyhetsbyrået Tass som siterer forsvarsdepartementet på at Kyiv planlegger en såkalt «falskt flagg»-invasjon, der man får det til å se ut som det er Russlands feil.

Russland presenterte ingen bevis for sine anklager.

Påstanden kommer etter at Moldovas hemmelige tjenester anklaget Russland for å ha planer om invasjon av Moldova, og kun få dager etter at president Maia Sandu advarte mot mulige prorussiske kuppforsøk. Også internasjonale observatører har anklaget Russland for å ha forsøkt å destabilisere Moldova.

Utbryterrepublikken Transnistria har i flere tiår fungert som en russiskvennlig utpost i Moldova. Russland har utplassert et betydelig antall soldater i utbryterstaten, der de angivelig fungerer som fredsbevarende styrker.