Rakettangrep mot Israel fra Gazastripen

Også palestinske medier og øyenvitner på Gazastripen har meldt om rakettene. Der sier folk at de så minst åtte raketter bli skutt mot Israel.

Rakettangrepet utløste alarmer over det sørlige Israel. De fem rakettene som ble tatt ned av det israelske rakettskjoldet, ble skutt mot byene Ashkelon og Sderot. Den sjette raketten falt ned på et åpent jorde.

Det er ikke kommet meldinger om at noen er drept eller såret, ei heller er det kommet meldinger om ødeleggelser.

Så langt har ingen palestinsk gruppe sagt at de sto bak nattens angrep, som fant sted etter at israelske soldate en militæraksjon i Nablus på Vestbredden onsdag. Der ble ti palestinere drept og over 80 såret, ifølge tall fra det palestinske helsedepartementet.

Talsmenn for den israelske hæren uttalte at soldatene jaktet på to militante palestinere som var mistenkt for tidligere angrep. Bygningen de to mennene befant seg i ble omringet av soldatene og sprengt da de nektet å overgi seg. De to mennene, samt en tredje ble drept.

Den palestinske gruppen Islamsk hellig krig (Jihad) bekrefter at en av deres kommandanter ble drept i det israelske angrepet.