Biden sier ingenting tyder på at Russland vil bruke atomvåpen

– Det er en stor feil å gjøre det, svært lite ansvarlig, sier Biden om suspensjonen av avtalen i et intervju med ABC News i Polen, der han onsdag møtte Nato-sjef Jens Stoltenberg og lederne fra de østlige landene i forsvarsalliansen.

– Men jeg ser ikke noe i det om at han vurderer å bruke atomvåpen eller noe sånt, legger Biden til.

På spørsmål om suspensjonen vil gjøre verden mindre trygg, svarer Biden:

– Jeg tror vi er mindre trygge når vi forlater våpenkontrollavtaler som er til det beste for begge parter og til det beste for verden.

Men han legger til at ikke noe tyder på noen endring i Russlands holdning til atomvåpen.

– Tanken om at dette på en eller annen måte skulle bety at de vurderer å bruke atomvåpen, interkontinentale ballistiske raketter, det finnes ikke bevis for noe slikt, sier Biden.

Russlands president Vladimir Putin kunngjorde tirsdag suspensjon av Moskvas deltakelse i Ny Start-avtalen. Onsdag ble suspensjonen vedtatt i nasjonalforsamlingen. Moskva har imidlertid forsikret verden om at landet skal overholde begrensningene i avtalen, som utløper i februar 2026.

Ny Start er den siste gjenværende avtalen om atomvåpenkontroll mellom USA og Russland. Den ble undertegnet i 2010 som en forlengelse av Start-avtalen fra 1991. Navnet er en forkortelse og står for Strategic arms reduction treaty (avtale om reduksjon av strategiske våpen).