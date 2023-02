TV-reporter og jente skutt og drept i Florida

I tillegg ble jentas mor og en kollega av journalisten fra Spectrum News 13 skutt og såret i hendelsen onsdag ettermiddag.

De fire befant seg nær åstedet der en kvinne ble skutt og drept tidligere på dagen.

En 19 år gammel mann er pågrepet, mistenkt for begge skyteepisodene, opplyste sheriff John Mina i Orange fylke på en pressekonferanse onsdag kveld lokal tid.

Mina sa at politiet så langt ikke vet noe om motivet for skytingen.

– Ingen i lokalsamfunnet vårt – ikke en mor, ikke en niåring og slett ikke journalister – burde bli ofre for våpenvold i vårt område, sa Mina.

Den første skyteepisoden skjedde onsdag morgen. Politiet rykket da ut til Pine Hills-området like nordvest for Orlando etter meldinger om at en kvinne i 20-årene var blitt skutt.

Ifølge øyenvitner nærmet en mann seg de to journalistenes kjøretøy da de var ved åstedet senere onsdag. Der åpnet han ild mot dem og gikk deretter til et hus like ved og skjøt jenta og moren hennes, har øyenvitner fortalt.

19-åringen har et rulleblad som består av våpenovertredelser, grov vold, overfall med dødelig våpen, innbrudd og grove tyverier. Han er nå drapssiktet for det første drapet onsdag, og politiet skal utarbeide siktelser også for de fire andre ofrene i saken, uttalte Mina.