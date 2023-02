Flere jordskjelv rammer det vestlige Kina og Tadsjikistan

Kinesiske myndigheter registrerte et skjelv klokken 8.38 torsdag morgen. Det ble av den kinesiske statlige fjernsynskanalen oppgitt til en styrke på 7,3, mens det seismologiske senteret for Europa og Middelhavet (EMSC) målte skjelvet til 7,1. ESMC nedjusterte like etter styrken til 6,3 mens det kinesiske jordskjelvsenteret nedjusterte styrken til 7,2.

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS oppga skjelvets styrke til 6,8 og med episenter vest for Murghob i Tadsjikistan, ikke langt fra Kinas grense. Ifølge USGS' målinger hadde skjelvet en dybde på 20,5 kilometer, mens kinesiske jordskjelvobservatører målte dybden til 10 kilometer.

I løpet av de neste to minuttene ble det registrert ytterligere fem skjelv i samme område, med styrke fra 5,0 til 4,6.

Det er ikke kommet meldinger om omkomne eller ødeleggelser.

Skjelvene kunne føles både i Tadsjikistans hovedstad Dushanbe, og i Kashgar og i Artux i den vestlige delen av Xinjiang-regionen. Området der skjelvene fant sted, ligger imidlertid i et tynt befolket område som har en gjennomsnittshøyde over havet på 4.655 meter, ifølge CCTV.